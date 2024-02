ON Semiconductor Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Stimmung in den sozialen Medien und die Handelssignale deuten darauf hin, dass die Aktienkurse von On Semiconductor negativ bewertet werden. Die Analyse zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ sind, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat On Semiconductor in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,93 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Unterperformance von -3930,78 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von On Semiconductor um 583,64 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich jedoch eine positive Veränderung. Die Stimmung hat sich aufgehellt, was zu einer Bewertung von "Gut" in diesem Bereich führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich dagegen leicht verringert, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält On Semiconductor in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Aus fundamentalen Analysen geht hervor, dass die Aktie von On Semiconductor mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,42 um 80 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.