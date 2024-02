ON Semiconductor Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die On Semiconductor-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 43, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der Wert des RSI bei 44,49, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für On Semiconductor auf Basis des RSI.

Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Gut", wobei von 18 Analysten 13 eine positive Bewertung abgaben. Auch auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", mit einem durchschnittlichen Kursziel von 114,06 USD, was einer Erwartung von 45,04 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Analystenschätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet ist die On Semiconductor-Aktie unserer Ansicht nach unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14,67, was einem Abstand von 80 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 75,21 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Stimmung gegenüber On Semiconductor. In den letzten zwei Wochen wurden an fünf Tagen positive Themen diskutiert, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen überwiegen die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für On Semiconductor basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien.