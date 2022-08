ON Semiconductor Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "On Semiconductor":

Der On Semiconductor-Kurs wird am 10.08.2022, 19:13 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 66.03 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Halbleiter".

Unsere Analysten haben On Semiconductor nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: On Semiconductor ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 19,03 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 75 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 77,38 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der On Semiconductor-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 58,9 USD. Der letzte Schlusskurs (63,08 USD) weicht somit +7,1 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (58,05 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,66 Prozent), somit erhält die On Semiconductor-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die On Semiconductor-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 25 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die On Semiconductor-Aktie sind 18 Einstufungen "Buy", 6 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 10 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 71,48 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (63,08 USD) ausgehend um 13,32 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält On Semiconductor von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.