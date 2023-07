ON Semiconductor Aktie: Was macht der Markt?

On Semiconductor, ein Unternehmen aus dem Markt "Halbleiter", notiert aktuell (Stand 16:18 Uhr) mit 104.03 USD stark im Plus (+1.88 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Nach einem bewährten Schema haben wir On Semiconductor auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die On Semiconductor 20 mal die Einschätzung buy, 5 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das On Semiconductor-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (3 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 102,11 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -9,41 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 92,5 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der On Semiconductor-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 77,39 USD. Der letzte Schlusskurs (102,11 USD) weicht somit +31,94 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (91,7 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,35 Prozent), somit erhält die On Semiconductor-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die On Semiconductor-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für On Semiconductor. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 58,49 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass On Semiconductor momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist On Semiconductor weder überkauft noch -verkauft (Wert: 36,01), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. On Semiconductor wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.