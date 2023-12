ON Semiconductor Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für On Semiconductor liegt bei 43,47, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 27,71, was zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei On Semiconductor beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -2,17 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die On Semiconductor-Aktie führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,65 Prozent, was 27,67 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite von On Semiconductor aktuell um 9,78 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.