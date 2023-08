ON Semiconductor Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Für die Aktie On Semiconductor stehen per 29.08.2023, 02:29 Uhr 92.32 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. On Semiconductor zählt zum Segment "Halbleiter".

Unser Analystenteam hat On Semiconductor auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. On Semiconductor liegt mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat einen Wert von 12,82, wodurch sich eine Differenz von -12,82 Prozent zur On Semiconductor-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Fundamental: On Semiconductor ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,23 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 82 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 97,66 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der On Semiconductor-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 81,09 USD mit dem aktuellen Kurs (92,32 USD), ergibt sich eine Abweichung von +13,85 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (96,38 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,21 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der On Semiconductor-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.