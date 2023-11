Mit ONE Gas wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von One Gas liegt aktuell bei 14,56, was 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 127 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von One Gas derzeit bei 59,02 USD, was einen Abstand von -9,31 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) darstellt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -21,3 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber One Gas eingestellt waren. Es gab sechs positive und fünf negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält One Gas eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von One Gas liegt bei 86,99, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 68,53 und weist auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.