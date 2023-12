ONE Gas-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die One Gas-Aktie stattgefunden. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die One Gas-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu One Gas. Die durchschnittliche Kurszielbewertung der Analysten beträgt 77 USD, was einem Aufwärtspotential von 25,1 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 61,55 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung und insgesamt erhält One Gas somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von One Gas bei 61,55 USD und ist damit inzwischen -2,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -17,01 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei One Gas in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen dominierten insbesondere positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen bei der Analyse von One Gas. Die Diskussionsintensität ändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.