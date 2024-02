ONE Gas Aktie: Ein handfester Grund

Der Aktienkurs von One Gas hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,66 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Versorgungsunternehmen" 20,76 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,9 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -1,9 Prozent, und One Gas liegt aktuell 20,76 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von One Gas als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,99 insgesamt 88 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gasversorgungsunternehmen" ist, der bei 130,33 liegt. Somit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Kurs von One Gas bei 61,38 USD, was -0,79 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung aufgrund einer Distanz von -12,64 Prozent zum GD200 als "Schlecht" betrachtet. So wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die One Gas-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, mit 0 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht. In der Betrachtung des vergangenen Monats ergibt sich ein Bild von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Das Gesamturteil der jüngsten Analysen führt zu einer Bewertung von "Neutral". Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 70,67 USD angesiedelt, was einer erwarteten Performance von 15,13 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Die Redaktion vergibt daher das Rating "Neutral" für die gesamte Analysteneinschätzung.