ONE Gas Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über One Gas in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einem negativen Stimmungsbild unter den Marktteilnehmern führte. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass es derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vollständig unbeachtet bleibt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass One Gas derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 67,86 USD, während der Aktienkurs bei 62,41 USD liegt, was einer Abweichung von -8,03 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 60,84 USD, was einer Abweichung von +2,58 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche konnte One Gas in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,12 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -0,75 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -15,38 Prozent im Branchenvergleich. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt dieses derzeit bei 15 für One Gas, was bedeutet, dass die Börse 15,14 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 88 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 125. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV ein Rating von "Gut".