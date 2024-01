ONE Gas Aktie: Was war das denn?

Der Aktienkurs von One Gas zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Versorgungsunternehmen". Mit einer Rendite von -21,2 Prozent liegt die Aktie mehr als 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die mittlere Rendite der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 5,16 Prozent, wobei One Gas mit 26,36 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aktie von One Gas wird sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein neutrales langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionen wird als mittel eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von One Gas bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der fundamentalen Analyse wird deutlich, dass die Aktie von One Gas mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,56 deutlich niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" (129,32). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der One Gas aktuell bei 73,15 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 63,72 USD liegt, was einem Abstand von -12,89 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 61,91 USD, was einer Differenz von +2,92 Prozent entspricht und ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".