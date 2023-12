ONE Gas Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Aktie von One Gas wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 14,56 und ist damit 89 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gasversorgungsunternehmen", der 127,33 beträgt. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung in der fundamentalen Analyse.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für One Gas stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die One Gas-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 77 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 25,1 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine neutrale Einstufung für One Gas. Der RSI liegt bei 34,74 und der RSI25 bei 52,14, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.