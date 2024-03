ONE Gas Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die One Gas-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Auch in jüngsten Berichten kommen die Analysten im Durchschnitt zu einer ähnlichen Beurteilung, wodurch das Rating des One Gas-Wertpapiers aus dem letzten Monat als "Neutral" eingestuft wird. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 64 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 4,25 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält One Gas insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von One Gas ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,14 auf, was 88 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" (125,64). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der One Gas-Aktie in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einschätzung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird One Gas insgesamt als "Gut"-Wert bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der One Gas-Aktie aktuell bei 68,41 USD verzeichnet, während der Aktienkurs selbst bei 61,39 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 61,03 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse somit "Neutral".