ONE Gas Aktie im Fokus: Kursentwicklung gibt Anlass zur Sorge!

Die 200-Tage-Linie oder GD200 der ONE Gas verläuft momentan bei 79,06 USD. Somit wird die Aktie als „schlecht“ eingestuft, da sie bei einem Kurs von 75,50 USD handelt und einen Abstand von -4,50 Prozent aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die ONE Gas-Aktie ebenfalls schlecht ab. Der GD50 liegt aktuell bei 79,56 USD und zeigt somit einen Abstand von -5,1 Prozent an. Dies führt zu einem negativen Signal für diese Aktie.

ONE Gas gibt vorerst keine Dividenden bekannt

Die derzeitige Dividendenrendite von ONE Gas beläuft sich auf 3,16, was eine negative Abweichung von -15 ergibt. Ein solches Defizit kann als “Schlecht” bewertet werden.

Wie schneidet die Aktie aus Anlegersicht ab? – Ein Überblick

Im vergangenen Jahr konnte die ONE-Gas-Aktie eine Rendite von 3,16 Prozent erzielen....