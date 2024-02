ONESTY: KI kann menschliche Beratung vorerst nicht ersetzen

Berlin (ots) -KI-Tools wie ChatGBT und Versicherungsmakler-Apps wie Check24 oder Clark sind derzeit in aller Munde. Doch wie hilfreich sind sie bei der Absicherung und beim Vermögensaufbau wirklich? Können sie die menschliche Beratung ersetzen oder sind sie sogar besser? Und ist es sinnvoll, in KI-Unternehmen zu investieren?Diese und weitere spannende Fragen wurden gestern beim ONESTY Online-Training VORSPRUNG "Jetzt richtig performen" von ONESTY Kapitalmarktexperte Stefan Granel beantwortet. Das Fazit der Veranstaltung: KI-Tools können als Orientierungshilfe dienen, sind aber vorerst nicht in der Lage, eine kompetente, persönliche Finanzberatung zu ersetzen. Zugeschaltet waren über 3.000 Teilnehmende aus dem gesamten Bundesgebiet.ONESTY sorgt für Finanzbildung in DeutschlandGetrieben von der "German Angst" nutzen viele Verbraucher ihre Chancen am Finanzmarkt nicht oder investieren in renditeschwache Garantieprodukte. Der Grund ist mangelnde Finanzbildung. ONESTY hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, den Menschen in Deutschland fehlendes Finanzwissen zu vermitteln. Dazu veranstaltet ONESTY CEO Stefan Granel regelmäßig seine kostenfreien VORSPRUNG Webinare und lädt kompetente Gesprächspartner dazu ein. Dieses Mal war Carsten Klude, der renommierte und für seine Finanzprognosen mehrfach ausgezeichnete Chefvolkswirt und Research-Experte zu Gast. Genau wie Stefan Granel empfiehlt auch er die Aktie als Anlageform für den langfristigen Vermögensaufbau. "In den letzten 25 Jahren konnte mit Aktien im Vergleich zu anderen Anlageformen wie Anleihen, Immobilien oder Tagesgeld im Durchschnitt pro Jahr zwischen acht und neun Prozent Rendite erzielt werden", erklärt Finanzprofi Klude.Welche Geldanlage ist langfristig am sinnvollsten? - Finanztipps vom Testsieger"Wer richtig vorsorgen und sich vor Inflation schützen möchte, sollte in Aktien investieren, aber bitte nicht in Einzelaktien, sondern in Fonds oder Fondspolicen. Durch den Zinseszinseffekt verstärken sich hier die Renditechancen und zusätzlich ist diese Anlageform steuerlich begünstigt - also perfekt für den Vermögensaufbau, auch zur Altersvorsorge", empfiehlt ONESTY Finanzexperte Granel. Dass ONESTY auf diesem Gebiet über eine besondere Expertise verfügt, belegt die Auszeichnung vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023 für die "Beste Altersvorsorgeberatung". Bestnoten erhielt ONESTY auch für das sehr gute Produktangebot und die Aus & Weiterbildung. Denn ONESTY vermittelt nicht nur Finanzwissen an Verbraucher, sondern bildet Financial Trainer aus, um Deutschland fit für Finanzen zu machen. Mehr über die außergewöhnlichen Karrierechancen bei ONESTY unter https://onesty.de/karriere/Im Anschluss an seine Präsentation und das Interview mit Carsten Klude beantwortete ONESTY CEO Granel knapp eine Stunde lang sämtliche Fragen der Teilnehmenden im Chat.Das nächste ONESTY Online-Training Vorsprung findet am 18. Juni 2024 statt. Mehr dazu finden Interessierte unter onesty.deÜber die ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINERONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit 30 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY ist, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im Qualitätscheck wurde ONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023 für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet.onesty.dePressekontakt:ONESTY Finance GmbHLieberoser Straße 7, 03046 CottbusMartin RuskeChief Executive Officer (CEO)E-Mail: martin.ruske@onesty.deTel.: +49 355 289 43-112Original-Content von: ONESTY Finance GmbH, übermittelt durch news aktuell