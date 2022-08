ONESIGHT ESSILORLUXOTTICA FOUNDATION VERÖFFENTLICHT NEUEN ARTIKEL

Weitere Suchergebnisse zu "EssilorLuxottica":

Dallas (ots/PRNewswire) -Der Artikel befasst sich mit der Rolle der Interessenvertretung bei der Förderung von gutem Sehen zum Erreichen der Ziele für nachhaltige EntwicklungDie OneSight EssilorLuxottica Foundation (die Stiftung) freut sich, die Veröffentlichung eines von Experten begutachteten Artikels mit dem Titel The Power of Advocacy: (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3616713-1&h=1231123845&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3616713-1%26h%3D3176665826%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ssph-journal.org%252Farticles%252F10.3389%252Fijph.2022.1604595%252Ffull%253F%2526utm_source%253DEmail_to_authors_%2526utm_medium%253DEmail%2526utm_content%253DT1_11.5e1_author%2526utm_campaign%253DEmail_publication%2526field%253D%2526journalName%253DInternational_Journal_of_Public_Health%2526id%253D1604595%26a%3DThe%2BPower%2Bof%2BAdvocacy%253A%2BAdvancing%2BVision%2Bfor%2BEveryone%2Bto%2BMeet%2Bthe%2BSustainable%2BDevelopment%2BGoals&a=The+Power+of+Advocacy%3A) Advancing Vision for Everyone to Meet the Sustainable Development Goals (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3616713-1&h=2652972160&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3616713-1%26h%3D3176665826%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ssph-journal.org%252Farticles%252F10.3389%252Fijph.2022.1604595%252Ffull%253F%2526utm_source%253DEmail_to_authors_%2526utm_medium%253DEmail%2526utm_content%253DT1_11.5e1_author%2526utm_campaign%253DEmail_publication%2526field%253D%2526journalName%253DInternational_Journal_of_Public_Health%2526id%253D1604595%26a%3DThe%2BPower%2Bof%2BAdvocacy%253A%2BAdvancing%2BVision%2Bfor%2BEveryone%2Bto%2BMeet%2Bthe%2BSustainable%2BDevelopment%2BGoals&a=+Advancing+Vision+for+Everyone+to+Meet+the+Sustainable+Development+Goals) im International Journal of Public Health (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3616713-1&h=294534910&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3616713-1%26h%3D4098653195%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ssph-journal.org%252Fjournals%252Finternational-journal-of-public-health%26a%3DInternational%2BJournal%2Bof%2BPublic%2BHealth&a=International+Journal+of+Public+Health) bekannt zu geben, einer unabhängigen Fachzeitschrift der Swiss School of Public Health (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3616713-1&h=2479853272&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3616713-1%26h%3D4136751003%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fssphplus.ch%252F%26a%3DSwiss%2BSchool%2Bof%2BPublic%2BHealth&a=Swiss+School+of+Public+Health).Der Artikel wurde von Mitgliedern des Vision Impact Institute verfasst, die kürzlich der Stiftung beigetreten sind (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3616713-1&h=3749348342&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3616713-1%26h%3D1384223091%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.visionimpactinstitute.org%252Fnews%252Fvision-impact-institute-joins-onesight-essilorluxottica-foundation%26a%3Djoined%2Bthe%2BFoundation&a=die+k%C3%BCrzlich+der+Stiftung+beigetreten+sind). Er untersucht die Bedeutung von Interessenvertretung für die Förderung von gutem Sehen auf globaler Ebene und stellt dabei einen klaren Zusammenhang mit vielen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) her. Er stützt sich auf eine kritische Durchsicht der Bibliographie und schlägt neue Perspektiven für die Interessenvertretung für gutes Sehen vor, um einen echten politischen Wandel zu erreichen.„Evidenzbasierte Interessenvertretung ist unerlässlich, um gutes Sehen zu einer weltweiten Priorität zu machen", so Eva Lazuka-Nicoulaud (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3616713-1&h=172096053&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3616713-1%26h%3D1627495022%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.visionimpactinstitute.org%252Faboutus%26a%3DEva%2BLazuka-Nicoulaud&a=Eva+Lazuka-Nicoulaud), Hauptautorin des Artikels und Leiterin für Interessenvertretung und Partnerschaften, Europa/Afrika, bei der Stiftung. „In diesem Artikel stellen wir den Zusammenhang zwischen gutem Sehen und mehr als der Hälfte der SDGs her."„Eine von drei Personen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3616713-1&h=823320939&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3616713-1%26h%3D2363408171%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.visionimpactinstitute.org%252Fresearch%252Feliminating-poor-vision-in-a-generation.-what-will-it-take-to-eliminate-uncorrected-refractive-errors-by-2050%25253F%26a%3D1%2Bin%2B3%2Bpeople&a=Eine+von+drei+Personen) sieht nicht gut. Deshalb müssen wir uns gemeinsam für Lösungen einsetzen, um dieses Problem anzugehen", erklärt Prof. Kovin Naidoo, globaler Leiter für Interessenvertretung und Partnerschaften bei der OneSight EssilorLuxottica Foundation. „In Anlehnung an die UN-Resolution zur Vision: ‚Vision for Everyone: accelerating action to achieve the Sustainable Development Goals' (dt. Gutes Sehen für alle: Beschleunigung der Maßnahmen zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung) definieren wir eine neue Perspektive für den Rahmen und die wichtigsten Pfeiler der Interessenvertretung, um den Erfolg bis 2030 zu steigern. Wir gehen davon aus, dass der Umgang mit Sehschwäche weltweit Probleme wie Armut, Hunger, Bildung, Geschlechtergerechtigkeit, Wirtschaftswachstum, Klimaschutz und vieles mehr verbessern kann."Vollständige Autorenliste des Artikels: Prof. Kovin Naidoo, Eva Lazuka-Nicoulaud, Kristan Gross, Judith Marcano Williams und Andrea Kirsten-Coleman. Alle sind kürzlich der Stiftung beigetreten.Informationen zur OneSight EssilorLuxottica FoundationDie OneSight EssilorLuxottica Foundation (ehemals Essilor Social Impact) ist eine in Frankreich eingetragene gemeinnützige Organisation (Stiftungsfonds), die das Engagement und die Werte von EssilorLuxottica widerspiegelt, um unkorrigierte Sehschwächen innerhalb einer Generation zu beseitigen. Sie wurde 2022 umbenannt, um die philanthropischen Maßnahmen, die Interessenvertretung und die Investitionen von EssilorLuxottica zu bündeln: Vision for Life, Essilor Vision Foundations in Nordamerika, Indien, Südostasien und China, Fondazione Salmoiraghi & Viganò in Italien sowie die langjährigen globalen Partner des Unternehmens, OneSight und das Vision Impact Institute. Der Hauptsitz befindet sich in der 147 rue de Paris, 94220 Charenton-Le-Pont, Frankreich. https://onesight.essilorluxottica.com/