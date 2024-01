ON24 Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Stimmung der Anleger und die Diskussionen über die On-Aktie haben sich im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen blieb jedoch neutral. In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da keine aktuellen Updates vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 9 USD, was einer positiven Performance von 27,66 Prozent entspricht. Die technische Analyse zeigt ein "Schlecht"-Signal aufgrund des aktuellen Kurses von 7,05 USD und der Entfernung vom GD200. Der GD50 signalisiert hingegen Neutralität. In den sozialen Medien wurde die On-Aktie von privaten Nutzern neutral bewertet, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre ON24-Analyse vom 09.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich ON24 jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen ON24-Analyse.

ON24: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...