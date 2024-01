ON24 Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die langfristige Meinung von Analysten zur On-Aktie wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich aus den Bewertungen, dass es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen gibt. Es gab keine neuen Bewertungen von Analysten im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 9 USD, was einer potenziellen Performance von 14,21 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 7,88 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen positiv mit On beschäftigt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der On bei 7,57 USD, während der aktuelle Kurs bei 7,88 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 7,07 USD, was einer positiven Bewertung entspricht. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der On liegt bei 37,04, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt ebenfalls bei 37 und wird daher auch als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der Analysten, des Anleger-Sentiments und der technischen Faktoren eine neutrale bis positive Gesamtbewertung der On-Aktie.