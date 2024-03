ON24 Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten vorgenommen werden, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Nach einer Analyse von On in den sozialen Medien wurde festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um On aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt für On eine "Neutral"-Bewertung ergeben. Der aktuelle längerfristige Durchschnitt liegt bei 7,3 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,98 USD liegt, was einer Abweichung von -4,38 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,31 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -4,51 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die On-Aktie liegt bei 15, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 63,64, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für On.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmungsbildanalyse ergibt daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält On für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.