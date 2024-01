ON24 Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als Indikator aus der technischen Analyse. Im Fall von On wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 72,66 Punkten, was bedeutet, dass die On-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass On auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält On somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die On-Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 9 USD, was einer potenziellen Steigerung um 26,58 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Aus Analystensicht erhält die On-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber On eingestellt waren. Es gab mehr positive als negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält On von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 7,56 USD für den Schlusskurs der On-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,11 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält On somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.