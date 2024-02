OM Holdings Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Om Holdings":

Die technische Analyse der Om-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,52 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,455 AUD liegt, was einer Abweichung von 12,5 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,49 AUD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von 7,14 Prozent führt. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Om-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment wird daher positiv eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Om-Aktie liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Om-Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen führte zu einem "Neutral"-Rating für die Om-Aktie.

Insgesamt ergibt sich für die Om-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine eher negative Bewertung.