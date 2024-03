OM2etwork Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index, oder RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI der Om2 Network liegt bei 64,95, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Om2 Network wird als "Neutral" bewertet, da zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Om2 Network beschäftigt hat.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Om2 Network bei 1297,19 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1501 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 1489,3 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer Gesamtnote von "Gut" bewertet.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Om2 Network durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.