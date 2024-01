OM2etwork Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Om2 Network-Aktie zeigt einen Wert von 15 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 34,11, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Om2 Network.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Om2 Network-Aktie bei 1226,84 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1482 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +20,8 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1313,94 JPY, was einer Distanz von +12,79 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Gut" für die technische Analyse.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken wurde in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage festgestellt, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Daher wird das Anleger-Sentiment mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment und insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Om2 Network-Aktie.