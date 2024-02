OM2etwork Aktie: Einfach unglaublich

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Für die Bewertung von Om2 Network wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Om2 Network liegt bei 53,45 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Om2 Network auf 1263,33 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 1425 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,8 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 1423,76 JPY, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".