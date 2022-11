OLON, DER INTERNATIONALE LIEFERANT VON PHARMAWIRKSTOFFEN, VERÖFFENTLICHT SEINEN NEUEN NACHHALTIGKEITSBERICHT 2022, DER FORTSCHRITTE IN DEN SCHWERPUNKTBEREICHEN UMWELT, LIEFERKETTE, MENSCHEN, GEMEINSCHAFTSENGAGEMENT UND PRODUKTION BESTÄTIGT

Mailand (ots/PRNewswire) -„Unser Ziel ist es, eine nachhaltigere Produktion von Pharmawirkstoffen zu fördern und die höchsten Qualitätsstandards zu erfüllen", kommentierte Paolo Tubertini, CEO der Gruppe: „Um dies zu erreichen, investieren wir in Menschen, in Innovation und technologische Prozesse und unterstützen die Ziele für nachhaltige Entwicklung, die im Rahmen der Agenda 2030 von der UN vorgeschlagen wurden."Olon, der internationale Pharmawirkstofflieferant, freut sich, seinen jährlichen Unternehmensbericht zur Nachhaltigkeit für 2022 vorzulegen, der das globale Engagement des Unternehmens für Menschen, den Planeten und die Gemeinschaften, in denen das Unternehmen tätig ist, beschreibt. Der Bericht skizziert die wesentlichen Fortschritte, die in den Schwerpunktbereichen erzielt wurden: Reduzierung der Umweltauswirkungen, Schaffung einer nachhaltigen globalen Lieferkette, Berücksichtigung von Diversität, Einbeziehungen von Gemeinschaften und Interessensgruppen sowie die Förderung der fortschrittlichsten und nachhaltigsten Herstellungsprozesse.„Nach der Veröffentlichung unseres ersten Manifests zur Nachhaltigkeit im Jahr 2021 ist dies ein klares Statement und ein politisches Dokument, das zeigt, dass wir unsere Vision von nachhaltigem Wachstum verfolgen. Es ist die Übernahme von Verantwortung gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitern. Unsere Vision ist es, aus geschäftlicher, sozialer und ethischer Sicht weltweit führend in der Produktion von Pharmawirkstoffen zu sein. Wir werden weiterhin neue Initiativen ins Leben rufen, um unsere zukünftigen Ambitionen zu erreichen", kommentierte Paolo Tubertini.Der vollständige Bericht ist hier verfügbar: https://olonspa.com/we-are-olon#sustainabilityDie Olon Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion pharmazeutischer Inhaltsstoffe für CDMO und Generika, ein zuverlässiger und bevorzugter Partner für die Märkte Pharmazeutik, Biotechnologie und Spezialinhaltsstoffe. Mit einem Umsatz von 580 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 liefert OLON 300 Pharmawirkstoffe für den Markt der Generika.Dank aller 2.300 Mitarbeiter und des hochqualifizierten Forschungs- und Entwicklungsteams mit mehr als 300 Mitarbeitern kann OLON vollständig integrierte Pakete und Dienstleistungen anbieten, um die vollständige Entwicklung von Pharmawirkstoffen zu unterstützen. Dafür nutzt es solide Kenntnisse in sowohl chemischen als auch biologischen Prozessen, und zwar unter vollständiger Abdeckung von cGMP und Einhaltung der regulatorischen Vorschriften als Inhaber von etwa 160 aktiven US-DMFs und 79 gewährten CoS.OLON hat seinen Hauptsitz in Rodano (Mailand, Italien) und verfügt über 11 Produktionsstätten – acht in Italien, eine in Spanien, eine in den USA und eine in Indien –, die strengsten internationalen Anforderungen entsprechen, sowie drei Niederlassungen in Hamburg (Deutschland), Florham Park, NJ (USA), und Shanghai (China).PDF – https://mma.prnewswire.com/media/1951610/OLON_GROUP.pdfLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1909743/Olon_SpA_logo.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1909743/Olon_SpA_logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/olon-der-internationale-lieferant-von-pharmawirkstoffen-veroffentlicht-seinen-neuen-nachhaltigkeitsbericht-2022-der-fortschritte-in-den-schwerpunktbereichen-umwelt-lieferkette-menschen-gemeinschaftsengagement-und-produktion--301683304.htmlPressekontakt:Sabrina Spina,+39 338 6674289,sspina@olonspa.itOriginal-Content von: Olon s.p.a., übermittelt durch news aktuell