OLB-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Ausschläge haben, die mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Olb jedoch deutlich verbessert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität rund um Olb gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Deshalb erhält Olb auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Aktienkurse lassen sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Olb auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Olb in den sozialen Medien aufgegriffen. Daraus ergibt sich die Einstufung "Neutral" für die Aktie hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Olb. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 20,7 Punkte, was bedeutet, dass Olb momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 34,15, was bedeutet, dass Olb weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Neutral" eingestuft. Olb wird damit unterm Strich mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

In der technischen Analyse ist Olb mit einem Kurs von 1,07 USD inzwischen +44,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zur kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +33,75 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingeschätzt.