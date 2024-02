OLB Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Olb wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 87,77 Punkten, was bedeutet, dass die Olb-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 58,33, was bedeutet, dass Olb hier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Olb eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Olb wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt bekommt Olb somit eine "Gut"-Bewertung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse von Olb über einen längeren Zeitraum ergibt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine negative Rate der Stimmungsänderung verzeichnet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass Olb derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,77 USD, womit der Kurs der Aktie um -7,66 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 0,82 USD führt zu einer Abweichung von -13,29 Prozent und damit zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich für Olb somit das Rating "Schlecht".