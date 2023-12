OLBA Healthcare Holdings Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor":

Die Stimmung und das Buzz: Olba Healthcare kann über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dies ergibt interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Olba Healthcare in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Olba Healthcare-Aktie beträgt der längerfristigere Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 1784,72 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt damit auf ähnlichem Niveau (-3,68 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Olba Healthcare somit eine "Neutral"-Bewertung. Auch für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,15 Prozent), somit erhält die Olba Healthcare-Aktie auch für diesen ein "Neutral"-Rating. In Summe wird Olba Healthcare auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Relative Strength Index (RSI): Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 85,19 Punkte, was bedeutet, dass Olba Healthcare momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,05, was bedeutet, dass Olba Healthcare hier weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Olba Healthcare wird damit unterm Strich mit "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Olba Healthcare. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.