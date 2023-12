OLBA Healthcare Holdings Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim Ltd":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Sowohl in den vergangenen ein bis zwei Tagen als auch in den letzten Wochen hat sich die Stimmung in Bezug auf das Unternehmen Olba Healthcare kaum verändert. Die Diskussionsstärke, also die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, war ebenfalls unauffällig. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Olba Healthcare-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1784,72 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 1719 JPY liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -3,68 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,15 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Olba Healthcare aktuell mit einem Wert von 85,19 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 62, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI somit die Einstufung "Schlecht".