OKX Ventures gibt strategische Investition in Scroll zur Unterstützung der Skalierbarkeit von Ethereum bekannt

VIKTORIA-STADT, Seychellen, 15. März 2023 (ots/PRNewswire) -- OKX Ventures investiert in Scroll, ein zkEVM-basiertes zkRollup, das die Community in den Vordergrund stellt und es Entwicklern ermöglicht, Apps zu erstellen, die nativ mit Ethereum kompatibel sind.- Die Investition steht im Einklang mit der Vision von OKX Ventures, die Skalierbarkeit von Ethereum durch Off-Chain-Lösungen mit der neuesten Technologie zu unterstützen.OKX Ventures, der Investmentarm von OKX, der zweitgrößten Krypto-Börse nach Handelsvolumen und ein führendes Web3-Technologieunternehmen, gab heute seine strategische Investition in Scroll bekannt, ein vollständig quelloffenes, Ethereum-äquivalentes zkEVM-basiertes zkRollup, das native Kompatibilität für bestehende Ethereum-Anwendungen und -Tools ermöglicht.Die Investition steht im Einklang mit der Vision von OKX Ventures, Projekte zu unterstützen, die die Skalierbarkeit von Ethereum verbessern, indem eine Technologie wie die von zkEVM zkRollups verwendet wird, um die Transaktionsbelastung für die bestehende Ethereum-Blockchain zu verringern. Dabei werden Transaktionen außerhalb der Kette verarbeitet und dann die Nachweise wieder in die Kette zurückgesendet. Dies führt zu einem höheren Durchsatz und niedrigeren Kosten im Vergleich zum Ethereum-Basisschicht, wodurch Applikationen einfacher zu verwenden und skalierbarer für die Massenakzeptanz sind.Scroll verfügt über eine beeindruckende frühe Erfolgsbilanz, nachdem es letzte Woche kürzlich ein nicht genehmigungspflichtiges Goerli Testnet eingeführt hat. Das Pre-Alpha-Programm wurde Ende Januar mit beeindruckenden Ergebnissen von mehr als 600.000 einzigartigen Adressen mit mehr als 400.000 täglichen Transaktionen abgeschlossen.Off-Chain-Lösungen wie die, die Scroll entwickelt, werden getrennt von Ethereums Layer-1-Mainnet implementiert, und diese Layer-2-Lösung erfordert keine Änderungen am bestehenden Ethereum-Protokoll. Scroll erreicht seine Ziele, indem es Berechnungen außerhalb der Kette durchführt und einen Gültigkeitsnachweis an die Kette sendet. Mit dieser Architektur kann es für Token-Transfers und Spezialanwendungen verwendet werden. Nach Vor-Alpha- und Alpha-Tests wird erwartet, dass alle bestehenden Ethereum-Dapps und Smart Contracts mühelos darauf migrieren können. Nach weiterer Entwicklung wird Scroll intelligente Universal-Verträge einführen.Scroll Alpha (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fscroll.io%2Falpha&data=05%7C01%7Chkhubs%40N0151C.onmicrosoft.com%7C6e38fe5e431d46f303d508db2475db6a%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638143860865353649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fquqemju8zS89ih1Cs%2FygsJ%2FT9PvI5K5FICV5dGRIpk%3D&reserved=0), die letzte Phase vor dem Mainnet, ist jetzt für alle offen und verfügt über 672.729 einzigartige Wallet-Adressen und über 2.916.472 abgeschlossene Transaktionen.OKX Ventures freut sich auf den Start des Mainnet in vier Monaten, nach einer Periode intensiver und engagierter Entwicklung durch das Scroll-Team und die breitere Krypto-Community.Informationen zu ScrollScroll ist ein von der Community entwickeltes, vollständig quelloffenes zkEVM-basiertes zkRollup auf Ethereum, das native Kompatibilität für bestehende Ethereum-Anwendungen und -Tools bietet.Scroll ist führend in bahnbrechender Forschung und entwickelt die Werkzeuge für die Zukunft dezentraler Anwendungen. Das Unternehmen hat sich der Vision verschrieben, Ethereum auf eine Milliarde Nutzer zu skalieren.Informationen zu OKX VenturesOKX Ventures ist ein Investmentinstitut unter der weltweit führenden Handelsplattform OKX. Es konzentriert sich darauf, die besten Blockchain-Projekte auf globaler Ebene zu erforschen, die innovativste Blockchain-Technologie zu unterstützen, die gesunde Entwicklung der globalen Blockchain-Industrie zu fördern und in langfristige strukturelle Werte zu investieren.OKX Ventures hat es sich außerdem zur Aufgabe gemacht, Unternehmern, die zur Entwicklung der Blockchain-Branche beitragen, beim Aufbau großartiger Unternehmen zu helfen und globale Ressourcen und historische Erfahrungen in Blockchain-Projekte einzubringen. Das Anfangskapital von OKX Ventures beträgt 100 Millionen US-Dollar.Informationen zu OKXOKX ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das die Zukunft des Web3 mitgestaltet. Die Krypto-Börse (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=RGbVFVo6W2UHbHdGbVGqyU72RLxlnpjfynHXtxQexbocE2Nm4P_1_oAfdsEZuvmqDHb20kUkX7yiwZv1FgojwQ==) von OKX, die als eine der schnellsten und zuverlässigsten Krypto-Trading-Plattformen für Investoren und professionelle Trader bekannt ist, ist nach Handelsvolumen die zweitgrößte weltweit.Zu den führenden Selbst-Aufbewahrungslösungen von OKX gehört das Web3-kompatible OKX Wallet (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=lG5CdyYPA-cXp9oQf4rcxSnnCLRikImJIPK-VYbxbNhdKBO5iYcTUVgp__iu6jqeNURbkTsq03yCFj9eLq4s6A==), das Benutzern mehr Kontrolle über ihre Vermögenswerte ermöglicht und gleichzeitig den Zugang zu den Marktplätzen von DEXs und NFT, DeFi, GameFi und Tausenden von dApps erweitert.OKX arbeitet mit einer Reihe weltweit führender Markenunternehmen und Sportler zusammen, darunter: dem englischen Erste-Liga-Meister Manchester City F.C., McLaren Formula 1, dem Tribeca Festival, dem Golfspieler Ian Poulter, dem Olympiasportler Scotty James und dem F1-Rennfahrer Daniel Ricciardo.OKX setzt sich für Transparenz und Sicherheit ein und veröffentlicht monatlich seinen Rücklagennachweis (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=6ZNDvC4mY3szmdiZ7mo_p5RO-7uToKtYXHVPpX-7aMhqesEt4NSgKDyKqRgLcZ4L7zGtjTnl7lWJVwnmMoyCZkv26RkUu1VqN3AvEwvRxuc=).Um mehr über OKX zu erfahren, laden Sie unsere App herunter oder besuchen Sie: okx.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ywEStUDBUEKmamawBj_Xe5mk5as8AHgMgAB8mps5n6VzcwrWWn7gTs6o8GQ1mCOJvxfysrWVjLuOG4qyvYJPag==)HaftungsausschlussDiese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken. Sie ist weder dazu da, um Investitions-, Steuer- oder Rechtsberatung zu geben, noch sollte sie als Angebot zum Kauf, Verkauf oder Besitz digitaler Vermögenswerte angesehen werden. Digitale Vermögenswerte, einschließlich Stablecoins, bergen ein hohes Risiko, können stark schwanken und sogar wertlos werden. Sie sollten sich sorgfältig überlegen, ob das Handeln oder der Besitz von digitalen Vermögenswerten angesichts Ihrer finanziellen Lage für Sie geeignet ist. Bei Fragen zu Ihren spezifischen Umständen wenden Sie sich bitte an Ihren Rechts-, Steuer- oder Anlageberater.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2014295/OKX_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/okx-ventures-gibt-strategische-investition-in-scroll-zur-unterstutzung-der-skalierbarkeit-von-ethereum-bekannt-301772690.htmlPressekontakt:Taylor Bossung,taylor.bossung@okx.comOriginal-Content von: OKX, übermittelt durch news aktuell