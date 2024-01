OKH Global Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Okh Global auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass Okh Global weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50, dass die Aktie als "Neutral" betrachtet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Okh Global war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie auch hier als "Neutral".

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Okh Global. Auch die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält Okh Global in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Okh Global mittlerweile auf 0,02 SGD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,016 SGD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -20 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist einen Stand von 0,02 SGD auf, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt wird Okh Global daher aufgrund der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.