OJSC Rosneft GDR Aktie: Aktuelle Entwicklungen und Trends

OJSC Rosneft GDR verbuchte in den letzten zwölf Monaten eine hervorragende Entwicklung von 11,59 %. Im Vergleich dazu konnten Unternehmen aus der Oil-, Gas- und Consumable Fuels-Branche lediglich einen durchschnittlichen Rückgang von 2,36 % verzeichnen. Dies bedeutet eine Outperformance von 79,64 % für OJSC Rosneft GDR gegenüber anderen Unternehmen der Branche. Der Energiebereich generierte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 279,07 %, jedoch lag OJSC Rosneft GDR beachtliche -2307,85 % über diesem Durchschnittswert.

Aktienanalyse: In welcher Richtung entwickelt sich der Kurs von OJSC Rosneft GDR?

Die OJSC Rosneft GDR-Aktie verzeichnete in den vergangenen 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,32 USD. Am letzten Handelstag sank der Schlusskurs auf 2,99 USD (-9,89 Prozent Unterschied), was aus...