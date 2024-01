OHB Aktie: Das war nur der Anfang!

Das Unternehmen Ohb hat in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 34,16 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt nur um 7,06 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Ohb eine Outperformance von +27,1 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Auch im "Industrie"-Sektor konnte Ohb mit einer Rendite von 27,96 Prozent über dem Durchschnittswert punkten. Aufgrund dieser starken Performance erhält das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass Ohb momentan weder als "überkauft" noch "überverkauft" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI mit einem Wert von 40 als auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 40,31 deuten auf eine neutrale Einschätzung hin. Somit erhält Ohb für den RSI insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ohb mit 1,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,16 Prozent. Dies entspricht einer Differenz von -1,76 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Ohb-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Ohb bei 37,41 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 42,85 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von +14,54 Prozent zum GD200 und damit zu einer Bewertung von "Gut". Bezogen auf den GD50 der vergangenen 50 Tage, der bei 42,17 EUR liegt, ergibt sich ein Abstand von +1,61 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ohb daher mit einer Gesamtnote von "Gut" bewertet.

Diese Analyse zeigt, dass Ohb eine starke Performance in Bezug auf Aktienkurs und technische Analyse vorweisen kann, während bei der Dividendenrendite Luft nach oben besteht. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen in Zukunft entwickeln wird.