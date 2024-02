OHB Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungskonzern Ohb hat kürzlich seine Dividendenrendite bekannt gegeben. Basierend auf den aktuellen Kursen beträgt die Dividendenrendite 1,38 %, was 1,73 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,11 % ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Ohb in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 43,16 % erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 6 % gestiegen, was bedeutet, dass Ohb eine Outperformance von +37,16 % im Branchenvergleich verzeichnet. Auch im Bereich Industrie lag die Rendite bei 4,49 %, wobei Ohb um 38,68 % über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Ohb ist ebenfalls positiv, wie von Analysten auf sozialen Plattformen beobachtet wurde. Die Kommentare und Befunde waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Ohb aufgegriffen. Aus diesem Grund erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Ohb ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,66 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,36 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.