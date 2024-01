OHB Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Ohb eingestellt waren. Es gab drei positive und ein negatives Signal, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Ohb daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Sentiment und Buzz: Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Ohb zeigte interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten erzielte Ohb eine Performance von 34,16 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +27,1 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, die im Durchschnitt um 7,06 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Ohb mit einer Überperformance von 27,96 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental: Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) wird Ohb als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,7 liegt die Aktie 15 Prozent unter dem Branchen-KGV von 31,51. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.