OHB Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI bei 46,15, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 51,46, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich mit anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Ohb im letzten Jahr eine Rendite von 34,16 Prozent erzielt, was 28,06 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 7,16 Prozent, und Ohb liegt aktuell 27 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ohb-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 37,96 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 42,65 EUR liegt daher deutlich darüber (+12,36 Prozent), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 42,12 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt ähnlich hoch (+1,26 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Ohb-Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Ohb wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, mit überwiegend neutralen Einstellungen und zunehmend positiven Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Ohb auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

