OHB Aktie: Das ist die Höhe!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Ohb ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Dividendenrendite liegt bei 1,38 Prozent und damit 1,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Ohb eine "Schlecht"-Bewertung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ohb beträgt 27, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Luft- und Raumfahrtbranche als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung. In technischer Hinsicht wird die kurzfristige Einschätzung der Aktie als "Neutral" eingestuft, während die langfristige Einschätzung "Gut" ist, da die Aktie 11,47 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt.

