OHB Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse der Ohb-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 37,18 EUR liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 42,35 EUR weicht somit um +13,91 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (42,2 EUR), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,36 Prozent). In diesem Fall ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung der Ohb-Aktie.

Im Branchenvergleich erzielte Ohb in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 34,16 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 5,88 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +28,28 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 5,19 Prozent unter der Performance von Ohb, die um 28,98 Prozent darüber lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen grün. An drei weiteren Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, während in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ohb diskutiert wurden. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ohb mit einem Wert von 26,7 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 31,45. Dies entspricht einer Unterbewertung von 15 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den Titel.