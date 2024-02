OHB Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die OHB liegt der RSI bei 64, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 42, was auch auf eine "Neutral"-Situation hinweist.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Für die OHB liegt der Wert bei 27,66, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 33,77. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und daher zu einer "Gut"-Empfehlung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität im Internet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der OHB-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt einen aktuellen Wert von 39,39 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 43,2 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (42,86 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die OHB-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen, basierend auf der einfachen Charttechnik.