OHB Aktie: Was passiert jetzt?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Ohb ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Meinungen und Beiträge der vergangenen zwei Wochen, die als weiterer Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 48,28, dass die Ohb-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 44 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Einschätzung für diesen Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche hat die Ohb-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 26 Prozent erzielt, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 27,16 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert, was erneut zu einer positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD) als Bewertungsgrundlage herangezogen. Basierend auf dem GD200 von 37,52 EUR liegt der aktuelle Kurs der Aktie (42,55 EUR) um +13,41 Prozent darüber, was zu einer positiven Einstufung als "Gut" führt. Der GD50 von 42,16 EUR weist hingegen nur eine geringfügige Abweichung von +0,93 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ebenfalls die Einschätzung "Gut" für die Ohb-Aktie.