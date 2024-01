OHB Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ohb wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten und zeigt somit an, dass Ohb weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Daten weist die Aktie von Ohb ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,7 auf, was 15 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 31,43, was auf eine Unterbewertung hinweist.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, wobei in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Ohb mit 1,4 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 %, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da die Differenz 1,73 Prozentpunkte beträgt.