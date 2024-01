OHB Aktie: Was macht der Markt?

Der Raumfahrt- und Verteidigungskonzern Ohb hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,16 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. Der Aktienkurs von Ohb verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,16 Prozent, was eine Outperformance von 27,1 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien in der Branche darstellt. Dies führt zu einer positiven Bewertung im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 6,2 Prozent, wobei Ohb um 27,96 Prozent über diesem Durchschnittswert lag.

Die Anlegerstimmung gegenüber Ohb war in den letzten Tagen neutral, mit drei positiven und einem negativen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls neutral, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt. In Bezug auf die Fundamentaldaten wird Ohb im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 26,7 liegt und somit um 15 Prozent niedriger ist als das Branchen-KGV von 31,51. Aufgrund dieser fundamentalen Daten erhält Ohb eine positive Empfehlung.

