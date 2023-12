OHB Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "OHB":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Ohb ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Ohb aktuell bei 1,4 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" durch die Redaktion.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb eine neutrale Bewertung abgegeben wird. Auch die Anzahl der Diskussionsbeiträge zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ohb-Aktie zeigt weder überkaufte noch unterkaufte Signale, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Daher lautet die RSI-Bewertung für Ohb ebenfalls "Neutral".