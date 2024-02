OHB Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

In den letzten 200 Handelstagen hatte die Ohb-Aktie einen Durchschnittsschlusskurs von 38,46 EUR. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 43,05 EUR, was einem Unterschied von +11,93 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht vergeben wir daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt von 42,35 EUR liegt ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs (+1,65 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ohb also eine "Gut"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,79 auf, was unter dem Durchschnitt der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt (durchschnittliches KGV von 31). Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung rund um Ohb in den letzten Wochen kaum verändert hat, und auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität zeigt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der aktuell sowohl auf 7- und 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung für Ohb ergibt, da die Aktie weder als "überkauft" noch "überverkauft" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Ohb-Aktie gemäß der verschiedenen Analysen eine Mischung aus "Gut"- und "Neutral"-Bewertungen, die Anleger bei ihrer weiteren Beurteilung der Aktie berücksichtigen sollten.