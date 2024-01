OHB Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Ohb-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 38,29 EUR, während der Kurs der Aktie bei 43,45 EUR um +13,48 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 42,24 EUR, was einer Abweichung von +2,86 Prozent vom Aktienkurs entspricht und die Aktie daher in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält die Ohb-Aktie also das Rating "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte die Ohb-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,05 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 5,4 Prozent, was eine Outperformance von +26,64 Prozent für Ohb bedeutet. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 4,82 Prozent im letzten Jahr, wobei Ohb 27,23 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Ohb-Aktie beträgt derzeit 27,79 und liegt damit 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) von 31. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem "Neutral"-Rating für die Ohb-Aktie führt.