OHB Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ohb beträgt derzeit 26,57 und liegt damit 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) von 30. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Ohb auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ohb derzeit bei 37,08 EUR. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Aktie, da der Aktienkurs selbst bei 41,85 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +12,86 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 42,21 EUR, was einer Differenz von -0,85 Prozent entspricht und ein "Neutral"-Signal für die Ohb-Aktie ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende ist Ohb mit einer Ausschüttung von 1,4 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt und Verteidigung (3,19 %) niedriger zu bewerten. Die Differenz von 1,79 Prozentpunkten führt daher zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Des Weiteren kann die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet wichtige Einsichten zur Aktienbewertung liefern. In diesem Zusammenhang zeigt die Analyse von Ohb interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Ohb.