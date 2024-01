OHB Aktie: Pleite oder Chance?

Die Dividendenrendite von Ohb beträgt derzeit 1,4 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Durchschnitt (1,12) liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral". In der technischen Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Ohb-Aktie (+13,91 Prozent) vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,36 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ohb-Aktie liegt bei 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI (41,35) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Ohb basierend auf dem RSI. In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Ohb mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,7 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt (31,45). Dies führt zu einer Unterbewertung des Titels, weshalb wir ihn als "Gut"-Empfehlung einstufen.

