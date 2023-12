OHB Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "OHB":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was die Anleger betrifft. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen auch vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ohb diskutiert. Dies hat dazu geführt, dass die Redaktion die Aktie positiv bewertet und ihr ein "Gut" attestiert.

In Bezug auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 26,57 und liegt damit 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche. Damit ist die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet, weshalb sie auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich der Dividende weist Ohb eine Ausschüttung von 1,4 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,27 % in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche niedriger ist. Die Differenz von 1,87 Prozentpunkten führt zu einer Einschätzung als "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Ohb-Aktie derzeit bei 42,5 EUR und damit +0,45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +15,9 Prozent liegt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Gut"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.