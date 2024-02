OHB Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass die Ohb-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Eine längere Betrachtung der letzten 25 Handelstage zeigt einen RSI-Wert von 37,68, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet.

Die Stimmung der Anleger kann auch Einfluss auf Aktienkurse haben. Die Analyse von Ohb auf sozialen Plattformen deutet darauf hin, dass die Stimmung überwiegend positiv ist. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können auch die Stimmung und Bewertung von Aktien beeinflussen. Bei Ohb wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ohb bei 27,66, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,36 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.