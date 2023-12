OHB Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "OHB":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktienkursen. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum und zeigt dies im RSI auf. Für die Ohb-Aktie liegt der aktuelle RSI-Wert bei 35,9, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich mit einem Wert von 49 eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich für die RSI also eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor, verzeichnet die Ohb-Aktie eine Rendite von 28,25 Prozent, was mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt die Ohb-Aktie mit einer Rendite von 24,65 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.